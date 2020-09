Stefàno: alleanza con Pd solo se c’è visione condivisa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “A me piace partire da un’idea di citta’ condivisa, non dai nomi. Non sono un fan dell’accordo con il Pd, lo sapete, soprattutto se e’ solo per i nomi. Se ci dovesse essere una visione di citta’ condivisa con il Partito democratico, allora si potrebbe trovare anche il nome. Ma ripeto: prima le idee, poi il nome del candidato”. Lo ha detto il consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Mobilita’ del Campidoglio, Enrico Stefano, intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport. Per il consigliere “il Movimento 5 Stelle deve avviare un dialogo con i cittadini e le periferie sui temi che possono servire a rilanciare la citta’. Spero che la prossima campagna elettorale non si fondi sugli slogan e sugli insulti ma sui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “A me piace partire da un’idea di citta’, non dai nomi. Non sono un fan dell’accordo con il Pd, lo sapete, soprattutto se e’per i nomi. Se ci dovesse essere unadi citta’con il Partito democratico, allora si potrebbe trovare anche il nome. Ma ripeto: prima le idee, poi il nome del candidato”. Lo ha detto il consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Mobilita’ del Campidoglio, Enrico Stefano, intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport. Per il consigliere “il Movimento 5 Stelle deve avviare un dialogo con i cittadini e le periferie sui temi che possono servire a rilanciare la citta’. Spero che la prossima campagna elettorale non si fondi sugli slogan e sugli insulti ma sui ...

