Serena Grandi condannata a due anni per il fallimento del suo ristorante

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Durante le sue interviste e ospitate televisive si è sempre difesa dalle accuse, ma per i giudici di Riminiè colpevole del crac della sua azienda. Per questo motivo, secondo la sentenza di primo grado, l’attrice emiliana è stataalla pena di duee due mesi di reclusione. La vicenda ha origini lontane nel tempo, ma solo ora si è arrivati al primo pronunciamento da parte della magistratura:. Ora si dovrà attendere la sentenza in Appello. LEGGI ANCHE > Alla fine,non è nelle liste di Salvini in Emilia-Romagna Le indagini della magistratura sono partite nel lontano 2014, quando alcuni dipendenti del suo ...

L’aveva battezzato "La Locanda di Miranda". Ma dopo un anno dall’apertura, per quel ristorante erano iniziati i guai. Guai che sono sfociati ieri mattina, nel tribunale di Rimini, in una condanna per ...Guai per Serena Grandi: il tribunale di Rimini gli ha inflitto una condanna di reclusione di 2 anni e 2 mesi per il crac della società ‘Donna serena srl’, attraverso cui è stato gestito il ristorante ...