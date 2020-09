Schianto sulla provinciale | muore a 22 anni tra le braccia dei soccorritori

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 22. È successo oggi 23 settembre lungo la strada19 di Graffignana alle porte di Milano. L’auto si è ribaltata ed è finita in un fosso. Subito sono scattati i soccorsi per aiutare il giovane finito con l’auto ribaltata nella roggia Colombana, tra il paese e la vicina San Colombano, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I vigili del fuoco, sul posto con due autopompe e una autogru, hanno dovuto sollevare vettura per liberare il ragazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Borghetto Lodigiano, la polizia locale a gestire viabilità, un’ambulanza della Croce bianca di Sant’Angelo e due auto mediche. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, al vaglio delle forze ...