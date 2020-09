Roma, nuovo tentativo per Smalling: il tempo stringe (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Roma sta facendo un nuovo tentativo per riportare Chris Smalling nella rosa di Fonseca. Il tecnico ha dichiarato esplicitamente, prima della partita contro il Verona, che il giocatore è in contatto con la società e che lo staff spera di averlo di nuovo a disposizione presto. Una ulteriore pressione verso il Manchester United che però non cambia di una virgola la propria posizione sull’offerta necessaria a strappare il difensore ai Red Devils. Oggi è Transfermakt a riferire di un ultimo rialzo della Roma nell’offerta per Smalling. Secondo il portale specializzato in quotazioni e notizie di calciomercato, il club giallorosso sta valutando di alzare l’offerta presentata ai Red Devils, anche in considerazione del fatto che ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lasta facendo unper riportare Chrisnella rosa di Fonseca. Il tecnico ha dichiarato esplicitamente, prima della partita contro il Verona, che il giocatore è in contatto con la società e che lo staff spera di averlo dia disposizione presto. Una ulteriore pressione verso il Manchester United che però non cambia di una virgola la propria posizione sull’offerta necessaria a strappare il difensore ai Red Devils. Oggi è Transfermakt a riferire di un ultimo rialzo dellanell’offerta per. Secondo il portale specializzato in quotazioni e notizie di calciomercato, il club giallorosso sta valutando di alzare l’offerta presentata ai Red Devils, anche in considerazione del fatto che ...

