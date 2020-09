Roccapiemonte | donna positiva al Covid19 | in isolamento tutta la famiglia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco diCarmine Pagano ha ricevuto comunicazione dall’Asl Salerno che una cittadina residente è risultataal Covid-19. La paziente in questione si è sottoposta al test sierologico (positivo); subito dopo, recandosi all’Ospedale di Cava de’ Tirreni, ha effettuato l’esame del tampone risultato anch’esso positivo. Non avendo sintomi, laè rientrata a casa e posta in quarantena domiciliare insieme ai componenti della sua. Questi ultimi nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone. La situazione è monitorata attentamente dall’Asl e dal Sindaco Pagano. Il primo cittadino nell’augurare una pronta guarigione ha colto l’occasione per invitare tutti, ancora una ...

