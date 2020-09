Radicali: città paralizzata da logiche spartitorie e clientelari (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Questo il comunicato di Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma: “Le notizie delle ultime ore sugli arresti legati alle autorizzazioni per il commercio ambulante a Roma fanno emergere una volta di piu’ come nella nostra citta’ la concorrenza in ambito economico sia sistematicamente piegata a logiche spartitorie e clientelari, se non addirittura criminali.” Continua il comunicato: “La debolezza della macchina amministrativa capitolina, insieme all’atteggiamento predatorio di gruppi d’interesse economico, paralizza il tessuto produttivo della citta’, impedendo lo sviluppo e l’affermazione di forze nuove e rivitalizzanti per la Capitale.” Ancora Mingiardi: “Come Radicali Roma ci battiamo da tempo per la piena ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Questo il comunicato di Francesco Mingiardi, segretario diRoma: “Le notizie delle ultime ore sugli arresti legati alle autorizzazioni per il commercio ambulante a Roma fanno emergere una volta di piu’ come nella nostra citta’ la concorrenza in ambito economico sia sistematicamente piegata a, se non addirittura criminali.” Continua il comunicato: “La debolezza della macchina amministrativa capitolina, insieme all’atteggiamento predatorio di gruppi d’interesse economico, paralizza il tessuto produttivo della citta’, impedendo lo sviluppo e l’affermazione di forze nuove e rivitalizzanti per la Capitale.” Ancora Mingiardi: “ComeRoma ci battiamo da tempo per la piena ...

