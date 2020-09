Probabili formazioni del 2020 di Cremonese-Cittadella (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo quasi due mesi di pausa tornano in campo la Cremonese e il Cittadella. Nell’annata scorsa, i padroni di casa si salvarono con qualche patema di troppo: 49 punti totali, quattro in più rispetto al Pescara e al Perugia a quota 45, accoppiamento che portò entrambe le squadre ai playout. L’obbiettivo quest’anno è una salvezza tranquilla, magari aspirando a qualcosa in più. Il Cittadella aveva concluso il campionato nella quinta posizione, accedendo ai preliminari dei playoff. Tuttavia la squadra toscana venne battuta dal Frosinone. Chissà se quest’ano i granata riusciranno a fare il definitivo salto di qualità per centrare la prima storica promozione nella massima categoria, dopo diverse stagioni di alto livello, dove però è sempre mancato quel passo in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo quasi due mesi di pausa tornano in campo lae il. Nell’annata scorsa, i padroni di casa si salvarono con qualche patema di troppo: 49 punti totali, quattro in più rispetto al Pescara e al Perugia a quota 45, accoppiamento che portò entrambe le squadre ai playout. L’obbiettivo quest’anno è una salvezza tranquilla, magari aspirando a qualcosa in più. Ilaveva concluso il campionato nella quinta posizione, accedendo ai preliminari dei playoff. Tuttavia la squadra toscana venne battuta dal Frosinone. Chissà se quest’ano i granata riusciranno a fare il definitivo salto di qualità per centrare la prima storica promozione nella massima categoria, dopo diverse stagioni di alto livello, dove però è sempre mancato quel passo in ...

La gara di ritorno si concluse sullo 0-0. La partita si disputò senza pubblico causa emergenza Covid-19. Andiamo a vedere le probabili formazioni del 2020 di Cremonese e Cittadella. Cremonese e ...

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Siviglia, match valido per la Supercoppa Europea 2020. Dentro o fuori per i campioni d’Europa in carica e la squadra che ha sollevato l’ultima Europa League.

