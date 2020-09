Picco di contagi a Napoli, torna la psicosi fuori al Cotugno: “Fateci il tampone” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Già dalle 6 del mattino decine di cittadini chiedono di essere sottoposte al tampone. All’esterno dell’ospedale Cotugno di Napoli ricompaiono le file. Non si tratta tuttavia di persone troppo ipocondriache ma bensì di uomini e donne che sono state inviate ad effettuare il tampone dalle loro Asl, dopo la segnalazione dei medici curanti o di cittadini che denunciano sintomi per i quali chiedono approfondimenti. Le file aumentano così giorno dopo giorno, anche in relazione della chiusura dei centri aperti per la campagna dei tamponi predisposta per chi rientrava dalle vacanze che ora però hanno già chiuso i battenti. Inoltre in Campania, a differenza delle regioni più colpite, vengono effettuati meno tamponi, e i problemi all’interno del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Già dalle 6 del mattino decine di cittadini chiedono di essere sottoposte al tampone. All’esterno dell’ospedalediricompaiono le file. Non si tratta tuttavia di persone troppo ipocondriache ma bensì di uomini e donne che sono state inviate ad effettuare il tampone dalle loro Asl, dopo la segnalazione dei medici curanti o di cittadini che denunciano sintomi per i quali chiedono approfondimenti. Le file aumentano così giorno dopo giorno, anche in relazione della chiusura dei centri aperti per la campagna dei tamponi predisposta per chi rientrava dalle vacanze che ora però hanno già chiuso i battenti. Inoltre in Campania, a differenza delle regioni più colpite, vengono effettuati meno tamponi, e i problemi all’interno del ...

SkyTG24 : Coronavirus Uk, picco di 4.400 contagi in 24 ore. Si valuta il lockdown a Londra - valeriosimile : @ShuShuHC Perché mi è cresciuta una comprensibile ipocondria, e perché se sparisse l'obbligatorietà risalterebbe fu… - GuglielmoAssisi : RT @mgmaglie: Lo strano caso del nuovo picco di contagi alla vigilia del voto #andateavotare #noallapaura - Notiziedi_it : Covid in Campania, nuovo boom di contagi (248) ma c'è un picco di guariti in 24 ore: 136 mai così tanti - StefaniaFalone : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, nuovo boom di contagi (248) ma c'è un picco di guariti in 24 ore: 136 mai così tanti -