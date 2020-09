Paul McCartney: ecco l’inedito dei Beatles scritto con John Lennon (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per gli 80 anni dalla nascita di John Lennon, Paul McCartney ha presentato un inedito dal titolo “Just Fan”, scritto dai due molto tempo fa In occasione degli 80 anni dalla nascita di John Lennon, Paul McCarteny ha presentato un inedito dal titolo “Just Fan“. I fan hanno potuto ascoltare l’inedito nel documentario pubblicato dalla “BBC”. A condurre le varie interviste è stato Sean, il figlio di John Lennon. È la prima volta che Sean Lennon conduce un documentario sul padre e, per l’occasione ha intervistato Paul McCartney, Elton John e tanti personaggi dello spettacolo che hanno conosciuto il ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per gli 80 anni dalla nascita diha presentato un inedito dal titolo “Just Fan”,dai due molto tempo fa In occasione degli 80 anni dalla nascita diMcCarteny ha presentato un inedito dal titolo “Just Fan“. I fan hanno potuto ascoltare l’inedito nel documentario pubblicato dalla “BBC”. A condurre le varie interviste è stato Sean, il figlio di. È la prima volta che Seanconduce un documentario sul padre e, per l’occasione ha intervistato, Eltone tanti personaggi dello spettacolo che hanno conosciuto il ...

