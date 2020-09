Navalny dimesso dall’ospedale. Cremlino: Navalny può tornare in Russia quando vuole (Di giovedì 24 settembre 2020) Alexei Navalny, l`oppositore russo avvelenato lo scorso 20 agosto con un agente da guerra chimica, è stato dimesso dall`ospedale Charité di Berlino dove era ricoverato dal 22 agosto. Un evento importante, non una semplice buona notizia sulla salute dell'avvocato blogger, ma anche un evento decisivo sulle sorti delle indagini. Già perchè, come sottolineava nei giorni scorsi la "Sueddeutsche Zeitung", le indagini sull'avvelenamento in Russia da parte tedesca sarebbero state possibili soltanto se Navalny fosse deceduto in Germania o comunque se le condizioni fossero peggiorate. "La Germania non può e non deve diventare il poliziotto del mondo e invocare la cosiddetta giurisdizione universale ai sensi del Codice penale internazionale". Il governo federale ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) Alexei, l`oppositore russo avvelenato lo scorso 20 agosto con un agente da guerra chimica, è statodall`ospedale Charité di Berlino dove era ricoverato dal 22 agosto. Un evento importante, non una semplice buona notizia sulla salute dell'avvocato blogger, ma anche un evento decisivo sulle sorti delle indagini. Già perchè, come sottolineava nei giorni scorsi la "Sueddeutsche Zeitung", le indagini sull'avvelenamento inda parte tedesca sarebbero state possibili soltanto sefosse deceduto in Germania o comunque se le condizioni fossero peggiorate. "La Germania non può e non deve diventare il poliziotto del mondo e invocare la cosiddetta giurisdizione universale ai sensi del Codice penale internazionale". Il governo federale ...

