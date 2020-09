Napoli non dimentica Giancarlo Siani, dopo 35 anni la camorra non zittisce la verità (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È una mattina qualsiasi di settembre, è entrato l’autunno nelle case di Napoli eppure splende ancora il sole e il caldo è asfissiante in città. È una mattina qualsiasi del 23 settembre 1985 e Giancarlo Siani, un ragazzo di 26 anni con la passione per la scrittura contaminata di verità, non sa che la sua penna lo porterà alla morte. A quest’ora, 35 anni fa, Giancarlo Siani era ancora vivo. Affamato di vita correva a bordo della sua Citroën Mehari verde per raggiungere la redazione de Il Mattino e poi ancora più veloce verso Torre Annunziata dove stava svolgendo un’inchiesta. Nei vicoli della periferia napoletana, Siani ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– È una mattina qualsiasi di settembre, è entrato l’autunno nelle case dieppure splende ancora il sole e il caldo è asfissiante in città. È una mattina qualsiasi del 23 settembre 1985 e, un ragazzo di 26con la passione per la scrittura contaminata di verità, non sa che la sua penna lo porterà alla morte. A quest’ora, 35fa,era ancora vivo. Affamato di vita correva a bordo della sua Citroën Mehari verde per raggiungere la redazione de Il Mattino e poi ancora più veloce verso Torre Annunziata dove stava svolgendo un’inchiesta. Nei vicoli della periferia napoletana,...

