Grande Fratello Vip, Myriam Catania "Posso baciare lei?": Alfonso Signorini sconvolto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non c'è nessun dubbio! Questa nuova edizione del 'Grande Fratello Vip' vuole assolutamente mescolare le carte e le vite dei concorrenti pronti a mettersi in gioco. Anche le prove della settimana sembrano voler mettere scompiglio tra gli inquilini. Ecco appunto arrivare in prima serata il bacio in apnea. Dopo aver visto Elisabetta Gregoraci insieme a Pierpaolo Petrelli, è il turno di un'altra concorrente, Myriam Catania. Fin da subito il legame tra l'attrice e la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda, è stato molto forte al punto che quando Alfonso Signorini ha chiesto alla nipote di Simona Izzo chi volesse come partner per il bacio in apnea, la risposta dell'attrice ha spiazzato tutti: "Posso baciare ..."

