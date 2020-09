Grande Fratello, Patrizia De Blanck annienta Tina Cipollari: “Quella str**” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck continua ad essere una delle principali protagoniste del reality. Sempre pronta a dire la sua, di recente ha espresso il proprio parere su Tina Cipollari. Patrizia De Blanck su Tina Cipollari Nel corso di una chiacchierata con alcuni inquilini della casa, Patrizia De Blanck … L'articolo Grande Fratello, Patrizia De Blanck annienta Tina Cipollari: “Quella str**” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Concorrente della quinta edizione delVip,Decontinua ad essere una delle principali protagoniste del reality. Sempre pronta a dire la sua, di recente ha espresso il proprio parere suDesuNel corso di una chiacchierata con alcuni inquilini della casa,De… L'articoloDe: “Quella str**” proviene da www.meteoweek.com.

