Giulia De Lellis rivede Andrea Damante: “È per il bene del nostro Tommaso” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme. È bastata qualche storia su Instagram ad accendere l’entusiasmo dei fan della coppia, che subito hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due. Ma invano: l’influencer e il dj hanno infatti spiegato che, pur volendosi ancora molto bene, la loro storia è definitivamente chiusa e a unirli è Tommaso, il cucciolo a quattro zampe che considerano alla stregua di un figlio. È la stessa influencer romana a definirsi la “mamma” di Tommy, il cagnolino, uno Sptiz di Pomerania, adottato da entrambi qualche mese fa: “Ora sta con la mamma, tra un po’ con il papà“, ha scritto la De Lellis su Instagram alludendo all’incontro con il suo ex. Ed ecco che l’hashtag ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020)Dedi nuovo insieme. È bastata qualche storia su Instagram ad accendere l’entusiasmo dei fan della coppia, che subito hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due. Ma invano: l’influencer e il dj hanno infatti spiegato che, pur volendosi ancora molto, la loro storia è definitivamente chiusa e a unirli è Tommaso, il cucciolo a quattro zampe che considerano alla stregua di un figlio. È la stessa influencer romana a definirsi la “mamma” di Tommy, il cagnolino, uno Sptiz di Pomerania, adottato da entrambi qualche mese fa: “Ora sta con la mamma, tra un po’ con il papà“, ha scritto la Desu Instagram alludendo all’incontro con il suo ex. Ed ecco che l’hashtag ...

trash_italiano : Perché Adua si è travestita da Giulia De Lellis? #GFVIP - trash_italiano : Il nuovo libro di Giulia De Lellis: - clikservernet : Giulia De Lellis rivede Andrea Damante: “È per il bene del nostro Tommaso” - Noovyis : (Giulia De Lellis rivede Andrea Damante: “È per il bene del nostro Tommaso”) Playhitmusic - - theIsyway : Super carica ed emozionata per domani?? Intervisterò la celebre scrittrice e blogger Stella Pulpo?? La conoscerete s… -