Fedele su Osimhen: "A Parma non stoppava sul breve. Non sono sicuro che sia un bomber" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, nel corso del filo diretto con i tifosi su Radio Marte ha parlato di Victor Osimhen: "I triangoli tra Insigne e Osimhen visti contro il Parma dimostrano che il nigeriano tecnicamente è ... Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Enrico, ex dirigente sportivo, nel corso del filo diretto con i tifosi su Radio Marte ha parlato di Victor: "I triangoli tra Insigne evisti contro ildimostrano che il nigeriano tecnicamente è ...

