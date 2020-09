Denaro su Trevi dopo la semestrale

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,25%. A fare da assist alle azioni contribuisce laannunciata dalla società che evidenzia un Ebitda ricorrente a 34,3 milioni di Euro in crescita del 43% ed un ritorno all’utile netto pari a 251,5 milioni di Euro (-25,7 milioni di euro a giugno 2019). La Posizione Finanziaria Netta totale è pari a 251 milioni di Euro. I ricavi si attestano a 238,4 milioni di euro. Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Il quadro tecnico disuggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,0148 Euro con tetto rappresentato ...