Class action per risarcire gli abbonati di Sky a gonfie vele

Due associazioni di consumatori stanno dando battaglia per i diritti dei clienti. Si tratta di Codici e Aeci scese in campo per tutelare gli abbonati Sky. Le due associazioni hanno deciso di avviare una Class action per chiedere il risarcimento dei consumatori che hanno sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio con la piattaforma televisiva a pagamento per il triennio 2018-2021, salvo poi scoprire che il pacchetto scelto non prevedeva tutte le partite del campionato di Serie A, in quanto alcune sarebbero state trasmesse su Dazn. Si apprende dal sito calcioefinanza.it che procede a pieno ritmo la Class action avviata dalle associazioni dei consumatori Codici ed Aeci per il risarcimento degli abbonati al "Pacchetto Calcio".

Si tratta di Codici e Aeci scese in campo per tutelare gli abbonati Sky. Le due associazioni hanno deciso di avviare una class action per chiedere il risarcimento dei consumatori che hanno ...

