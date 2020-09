Castrovilli: “Inter forte, ma andiamo a Milano per giocarcela” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gaetano Castrovilli su Inter-Fiorentina Tempo di campionato per l’Inter che sabato sera a San Siro ospiterà la Fiorentina nella seconda giornata di Serie A. In vista del match tra nerazzurri e viola, il centrocampista Gaetano Castrovilli, obiettivo di mercato proprio del club interista, ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. “L’Inter è molto forte, sappiamo che si è rinforzata. Noi dobbiamo andare a Milano per farle male perché se ti abbassi vicino alla tua area il gol te lo fanno. Hanno giocatori fantastici, ma noi ce la giocheremo”. (fonte: Sky Sport) L'articolo Castrovilli: “Inter forte, ma andiamo a Milano per giocarcela” proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gaetanosu Inter-Fiorentina Tempo di campionato per l’Inter che sabato sera a San Siro ospiterà la Fiorentina nella seconda giornata di Serie A. In vista del match tra nerazzurri e viola, il centrocampista Gaetano, obiettivo di mercato proprio del club interista, ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. “L’Inter è molto, sappiamo che si è rinforzata. Noi dobbiamo andare aper farle male perché se ti abbassi vicino alla tua area il gol te lo fanno. Hanno giocatori fantastici, ma noi ce la giocheremo”. (fonte: Sky Sport) L'articolo: “Inter, maper giocarcela” proviene da intermagazine.

