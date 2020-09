Beppe Grillo vuole il voto digitale! Come su Rousseau. (Di mercoledì 23 settembre 2020) Di seguito la dichiarazione del cofondatore e Garante del MoVimento 5 Stelle Beppe Grillo, intervenuto al ciclo di dialoghi pubblici “Idee per un nuovo mondo”, promossi dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Possiamo fare tutto con il voto digitale. Sono andato ancora a votare con una matita, dietro una cabina… Sono cose che non concepisco più. Noi abbiamo lanciato Rousseau, che è interessate. Una piattaforma dove un cittadino può dire, consigliare, votare a tutti i livelli, proporre una legge. Oggi si può fare. Si può fare un referendum alla settimana. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 23 settembre 2020) Di seguito la dichiarazione del cofondatore e Garante del MoVimento 5 Stelle, intervenuto al ciclo di dialoghi pubblici “Idee per un nuovo mondo”, promossi dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Possiamo fare tutto con ildigitale. Sono andato ancora a votare con una matita, dietro una cabina… Sono cose che non concepisco più. Noi abbiamo lanciato, che è interessate. Una piattaforma dove un cittadino può dire, consigliare, votare a tutti i livelli, proporre una legge. Oggi si può fare. Si può fare un referendum alla settimana. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

