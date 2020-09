Arbitro e fidanzata uccisi a Lecce, svolta nel caso: fermato un sospettato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono in corso da poco più di 24h le indagini sul duplice omicidio dell’Arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Già molti gli elementi che erano fuoriusciti nelle prime ore dopo il loro brutale accoltellamento: Eleonora aveva gridato un nome e il vicino di casa aveva visto la figura di un uomo fuggire. Ora si apprende che c’è già una svolta nel caso dell’Arbitro ucciso a Lecce. Omicidio De Santis: arrestato un uomo “Andrea, no“. Sono state queste le ultime parole che Eleonora Manta avrebbe gridato secondo quanto riferito ieri da alcuni condomini del palazzo dove viveva con Daniele De Santis, Arbitro di serie C. Due le ipotesi che erano al vaglio: che le stesse gridando il nome di un altro ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono in corso da poco più di 24h le indagini sul duplice omicidio dell’Daniele De Santis e laEleonora Manta. Già molti gli elementi che erano fuoriusciti nelle prime ore dopo il loro brutale accoltellamento: Eleonora aveva gridato un nome e il vicino di casa aveva visto la figura di un uomo fuggire. Ora si apprende che c’è già unaneldell’ucciso a. Omicidio De Santis: arrestato un uomo “Andrea, no“. Sono state queste le ultime parole che Eleonora Manta avrebbe gridato secondo quanto riferito ieri da alcuni condomini del palazzo dove viveva con Daniele De Santis,di serie C. Due le ipotesi che erano al vaglio: che le stesse gridando il nome di un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro fidanzata Arbitro ucciso con la fidanzata, caccia al killer. Lei ha gridato: "Andrea, non farlo" Quotidiano.net Arbitro e fidanzata uccisi a Lecce, un sospettato ascoltato in Procura

Un uomo di 37 anni residente ad Aradeo viene ascoltato in queste ore in Procura a Lecce. Si tratterebbe di un edicolante del posto. E' sospettato di essere l'autore dell'omicidio del giovane arbitro s ...

C'è un sospettato a Lecce per il duplice omicidio di domenica

