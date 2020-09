Allarme bomba | a Parigi isolata ed evacuata la Torre Eiffel

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Cosa sta accadendo a? Ini sono in panico, tutto a causa di undiffusosi nelle ultime ore. Operazioni in corso. La tensione ain questo momento è alle stelle, tutto a causa di unscoppiato sulla. Una chiamata anonima è arrivata alla polizia intorno alle 11 … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TgLa7 : Allarme bomba, evacuata Tour Eiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava attentato - Agenzia_Ansa : Allarme bomba a #Parigi, evacuata la #TourEiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava un attentato #ANSA - ilriformista : Allarme bomba alla #TorreEiffel: evacuato il monumento simbolo di #Parigi - velivesakoret : RT @RepubblicaTv: Parigi, allarme bomba: evacuata la Tour Eiffel: La Tour Eiffel è stata evacuata per un allarme bomba e tutta la zona atto… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Allarme bomba a #Parigi, evacuata la #TourEiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava un attentato #ANSA https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme bomba

FRANCIA – La Torre Eiffel di Parigi è stata evacuata nel primo pomeriggio causa di un allarme bomba. L’incidente è avvenuto mercoledì in mattinata, riportano i media francesi. Le notizie sono ancora ...La Torre Eiffel, a Parigi, è stata evacuata per un allarma bomba, così come tutta la zona intorno al monumento più visitato in ...