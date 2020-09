Alexey Navalny dimesso dall’ospedale di Berlino dopo 32 giorni di coma

(Di mercoledì 23 settembre 2020)l’attivista e oppositore russo è statoieri dall’ospedale Charity didove era ricoverato da circa un mese in terapia intensiva, a causa di un grave avvelenamento avvenuto durante il volo Siberia-Mosca. “Sta bene” arriva la conferma dall’ospedale La notizia è stata data dall’Ospedale diche in un comunicato postato sui social ha detto “le condizioni del paziente sono migliorate a tal punto da poter esseredalle cure ospedaliere e si ritiene possibile una guarigione completa“. Anche se bisogna andarci cauti dicono gli esperti perchè i possibili effetti dell’avvelenamento non sono ancora del tutto chiari a lungo termine. L’oppositore russo ha ringraziato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Alexey Navalny

Il leader dell'opposizione russa Alexey Navalny è stato dimesso dall'ospedale la Charité di Berlino, dove era stato ricoverato dopo il presunto avvelenamento a Tomsk. Secondo i medici, una completa gu ...Roma, 23 set. (askanews) - "Restiamo molto cauti sulle notizie in merito, perché non sappiamo quali siano vere e quali no. In ogni caso è certamente ottimo quando un paziente migliora. Gli auguriamo u ...