Uccidere un figlio non è un raptus ma un’esecuzione (Di martedì 22 settembre 2020) “La depressione è una malattia che ti logora lentamente, ti devasta giorno dopo giorno. Ho perso la mia battaglia contro la depressione. Ho perso la fiducia, non ho più voglia di soffrire.” Sono alcune delle tante parole scritte da un uomo prima di Uccidere il suo figlioletto di 11 anni e di togliersi successivamente la vita. Sono tratte da un lungo post pubblicato su Facebook di cui colpisce la lucidità e la consapevolezza del gesto che andrà a compiere. Una denuncia social della sua sofferenza correlata a una serie di accuse rivolte alla sua ex per non averlo fondamentalmente salvato, per non aver compreso il suo stato emotivo, aver pensato solo a se stessa e non alla sua malattia. Un lungo post con tante foto sue e del piccolo figlio ritratti insieme in tanti bei momenti della loro vita che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “La depressione è una malattia che ti logora lentamente, ti devasta giorno dopo giorno. Ho perso la mia battaglia contro la depressione. Ho perso la fiducia, non ho più voglia di soffrire.” Sono alcune delle tante parole scritte da un uomo prima diil suoletto di 11 anni e di togliersi successivamente la vita. Sono tratte da un lungo post pubblicato su Facebook di cui colpisce la lucidità e la consapevolezza del gesto che andrà a compiere. Una denuncia social della sua sofferenza correlata a una serie di accuse rivolte alla sua ex per non averlo fondamentalmente salvato, per non aver compreso il suo stato emotivo, aver pensato solo a se stessa e non alla sua malattia. Un lungo post con tante foto sue e del piccoloritratti insieme in tanti bei momenti della loro vita che ...

SirDistruggere : La madre di Ciro ha scritto un post su Fb dove testimonia che la madre di Paola sarebbe andata fuori alla questura… - enrigoletto : @maurovanetti @ldtxv Ahh, quindi ci saranno tanti che leggendo diranno: bello! Voglio provarci anch'io domani a ucc… - spezzie : noi non potremo mai comprendere l'angoscia di un padre separato che, sconfitto dalla propria depressione, arriva ad… - ve10ve : RT @beabri: Ha lasciato una lettera tutta incentrata su se stesso. I suoi problemi, il suo dolore, la sua vita, il suo rancore. Non è la d… - Ecate31 : RT @fedezic: Non è la depressione che ti spinge a uccidere tuo figlio per vendicarti della tua ex moglie. È la cultura del possesso. Il pos… -