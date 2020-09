Silvia Toffanin | la conduttrice non trattiene le lacrime a Verissimo | cosa è accaduto?

Leggi su controcopertina

(Di martedì 22 settembre 2020) E’ ufficialmente partita la stagione di, la trasmissione condotta da. La prima puntata del programma targato Mediaset è andata in onda lo scorso sabato 19 settembre e sembra che sia stata una puntata davvero sorprendente e ricca di emozioni e colpi di scena. Tra i tanti ospiti in studio, c’è stato proprio lui il marito di Michelle Hunziker, ovvero Tomaso Trussardi il quale si è raccontato negli studi di. L’imprenditore ha parlato della sofferenza provata in adolescenza, per due gravi lutti che hanno segnato per sempre la sua vita ed ancora dell’amore ritrovato grazie alla moglie. L‘intervista di Tomaso Trussardi è stata piuttosto commovente e la stessaa stento è riuscita a trattenere le ...