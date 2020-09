Referendum, i risultati definitivi: vince il Sì con oltre il 69% (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto riferito dall’Ansa e confermato dal Ministero dell’Interno, sono state scrutinate tutte le 61.622 sezioni per il Referendum Costituzionale. A vincere è il Sì con 17.168.498 voti, ovvero… L'articolo Referendum, i risultati definitivi: vince il Sì con oltre il 69% proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto riferito dall’Ansa e confermato dal Ministero dell’Interno, sono state scrutinate tutte le 61.622 sezioni per ilCostituzionale. Are è il Sì con 17.168.498 voti, ovvero… L'articolo, iil Sì conil 69% proviene da .

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - fleinaudi : Questa è la nostra posizione che chiude, per quanto ci riguarda, questa giornata di risultati del #Referendum Graz… - AngeloTofalo : I risultati del #referendum costituzionale confermano la netta maggioranza del #Si , marcando un passaggio storico… - BluDiChina : RT @vestitaacipolla: Dopo i risultati di ieri sera non avete anche voi avuto un déjà vu pensando alle interviste fatte ai contadini UK, pos… - Lifefucksmedai1 : RT @trashloger: Potete benissimo indignarvi per i risultati del referendum senza esternare il vostro sentimento anti-meridionale di merda -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum risultati Referendum, i risultati definitivi: il Sì sfiora il 70%. La diretta Fanpage.it Giorgia Meloni: "No al proporzionale, elezioni subito"

“Delusa? E perché mai dovrei esserlo? Abbiamo vinto in una regione roccaforte della sinistra grazie alla guida di Fratelli d’Italia e al centrodestra, una Regione mai governata da noi, un risultato im ...

Vasto rogo ad Andria, invito a chiudere le finestre

(ANSA) - ANDRIA, 21 SET - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un deposito ad Andria, non distante dal centro abitato. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco accorsi da Barl ...

“Delusa? E perché mai dovrei esserlo? Abbiamo vinto in una regione roccaforte della sinistra grazie alla guida di Fratelli d’Italia e al centrodestra, una Regione mai governata da noi, un risultato im ...(ANSA) - ANDRIA, 21 SET - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un deposito ad Andria, non distante dal centro abitato. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco accorsi da Barl ...