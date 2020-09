Raimondo Todaro ancora in ospedale: Elisa Isoardi attende l’asso di Milly Carlucci (Di martedì 22 settembre 2020) Elisa Isoardi è fiduciosa ma ha anche un gran timore: riuscirà a scendere in pista sabato sera per Ballando con le stelle 2020? Molto complicato capire quale potrebbe essere lo scenario dopo quanto accaduto ieri. Nel corso della serata infatti Raimondo Todaro è stato ricoverato in ospedale per una operazione d’urgenza all’appendicite. A dare l’annuncio era stata Selvaggia Lucarelli dai social e poi Elisa Isoardi con alcune storie su Instagram aveva voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute del suo compagno. Per il maestro di Ballando con le stelle una operazione di routine ma in un momento alquanto particolare, visto che non si possono quindi fare gli allenamenti e potrebbe anche essere necessario un periodo di riposo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 settembre 2020)è fiduciosa ma ha anche un gran timore: riuscirà a scendere in pista sabato sera per Ballando con le stelle 2020? Molto complicato capire quale potrebbe essere lo scenario dopo quanto accaduto ieri. Nel corso della serata infattiè stato ricoverato inper una operazione d’urgenza all’appendicite. A dare l’annuncio era stata Selvaggia Lucarelli dai social e poicon alcune storie su Instagram aveva voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute del suo compagno. Per il maestro di Ballando con le stelle una operazione di routine ma in un momento alquanto particolare, visto che non si possono quindi fare gli allenamenti e potrebbe anche essere necessario un periodo di riposo. ...

