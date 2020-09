Processo Vannini: in aula la verità di Antonio Ciontoli (VIDEO) (Di martedì 22 settembre 2020) L’atteggiamento di Ciontoli in aula a settembre per l’omicidio Vannini raccontano una verità ben precisa. Lo sguardo spento, la stampella che si trascina dietro, le parole negate: tanti i gesti di Antonio Ciontoli che in aula raccontano la verità sulla morte di Marco Vannini. In questo VIDEO ricostruiamo le emozioni al Processo di appello bis. … L'articolo Processo Vannini: in aula la verità di Antonio Ciontoli (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) L’atteggiamento diina settembre per l’omicidioraccontano una verità ben precisa. Lo sguardo spento, la stampella che si trascina dietro, le parole negate: tanti i gesti diche inraccontano la verità sulla morte di Marco. In questoricostruiamo le emozioni aldi appello bis. … L'articolo: inla verità di) proviene da www.meteoweek.com.

cronachemezzog : MORTE DI MARCO VANNINI, CRIMINOLOGA URSULA FRANCO: IL PROCESSO MEDIATICO È FRUTTO DELLA MANCATA RICOSTRUZIONE CAPIL… - CristinaPomari : RT @carmeloabbate: Al processo bis per la morte di Marco Vannini, il procuratore generale ha chiesto 14 anni di carcere per tutta la famigl… - Titti72090919 : Cambiando discorso sono molto felice che nel nuovo processo di Marco Vannini in primo grado abbiano chiesto 14 anni… - carlaponti1 : RT @carmeloabbate: Al processo bis per la morte di Marco Vannini, il procuratore generale ha chiesto 14 anni di carcere per tutta la famigl… - PollicinoAndrea : RT @carmeloabbate: Al processo bis per la morte di Marco Vannini, il procuratore generale ha chiesto 14 anni di carcere per tutta la famigl… -