Napoli, "Non ce n'è Coviddi": spunta scheda elettorale con frase tormentone (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – "Non ce n'è Coviddi" questo il contenuto di una scheda elettorale delle regionali, poi annullata, presente in un seggio di San Giorgio a Cremano, comune del Napoletano dove si è votato anche per le amministrative. A raccontarlo ad Anteprima24 è lo stesso presidente del seggio dell'istituto Ex Rudere che non nasconde il sorriso suscitato dal messaggio, virale sul web, contenuto sulla scheda elettorale. "Abbiamo annullato più di una scheda – racconta il presidente del seggio in questione – soprattutto delle Comunali dove in molti avevano barrato tutte le caselle dei candidati, ma quella con la frase tormentone ha suscitato grosse ...

