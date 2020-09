Modulo Juventus 2020/2021: ecco come giocherà Pirlo con l’arrivo di Morata (Di martedì 22 settembre 2020) Modulo Juventus 2020 2021- Dopo la prima partita contro la Sampdoria, la Juventus si prepara alla super sfida contro la Roma. come potrebbero cambiare i bianconeri con l’arrivo di Morata? La sensazione è che Pirlo punti ancora deciso sul 3-5-2, Modulo che potrebbe variare in un 3-4-3 mascherato. Morata potrebbe agire sia come centravanti, sia come attaccante di sinistra. Modulo Juventus 2020 2021: linea a tre in difesa, Mckennie titolare Mckennie ha conquistato totalmente Pirlo. Gamba, corsa e temperamento: l’americano potrebbe essere confermato titolare anche contro la Roma. ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020)- Dopo la prima partita contro la Sampdoria, lasi prepara alla super sfida contro la Roma.potrebbero cambiare i bianconeri con l’arrivo di? La sensazione è chepunti ancora deciso sul 3-5-2,che potrebbe variare in un 3-4-3 mascherato.potrebbe agire siacentravanti, siaattaccante di sinistra.: linea a tre in difesa, Mckennie titolare Mckennie ha conquistato totalmente. Gamba, corsa e temperamento: l’americano potrebbe essere confermato titolare anche contro la Roma. ...

