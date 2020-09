Maltempo: l’Autunno 2020 inizia con violenti temporali e nubifragi (Di martedì 22 settembre 2020) “violenti temperali e nubifragi hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola provocando danni nelle campagne a partire dalla Puglia dove una grandinata si è abbattuta in provincia di Foggia, colpendo gli ulivi proprio alla vigilia del raccolto“: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della una nuova perturbazione “che inaugura l’inizio dell’autunno dopo una estate tropicale con una temperatura più elevata della media storica ma segnata da oltre 8 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola che hanno devastato i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott’acqua sulla base dell’elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). L’arrivo dell’autunno ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) “temperali ehanno colpito a macchia di leopardo la Penisola provocando danni nelle campagne a partire dalla Puglia dove una grandinata si è abbattuta in provincia di Foggia, colpendo gli ulivi proprio alla vigilia del raccolto“: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della una nuova perturbazione “che inaugura l’inizio dell’autunno dopo una estate tropicale con una temperatura più elevata della media storica ma segnata da oltre 8 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola che hanno devastato i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott’acqua sulla base dell’elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). L’arrivo dell’autunno ...

