Lite a destra per la leadership: duro botta e risposta tra Salvini e Meloni (Di martedì 22 settembre 2020) Una tornata elettorale che ha lasciato non pochi problemi nel governo giallorosso, quella appena conclusa. Con il Pd ora legittimato a dettare la linea ai Cinque Stelle senza più nemmeno dover fingere di cercare un compromesso condiviso. Con gli stessi grillini che, incassata la vittoria del Sì al referendum, si avvicinano agli Stati Generali dopo aver visto il loro consenso scivolare ancora verso il basso. E con il centrodestra alle prese a sua volta con una resa dei conti soltanto rimandata tra i due leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Salvini è stato indicato da molti come uno dei principali sconfitti della tornata del 20-21 settembre. Non solo per i risultati ottenuti, con l’impresa tentata in Toscana risoltassi in un nulla di fatto per la sua candidata Susanna Ceccardi, ma ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 settembre 2020) Una tornata elettorale che ha lasciato non pochi problemi nel governo giallorosso, quella appena conclusa. Con il Pd ora legittimato a dettare la linea ai Cinque Stelle senza più nemmeno dover fingere di cercare un compromesso condiviso. Con gli stessi grillini che, incassata la vittoria del Sì al referendum, si avvicinano agli Stati Generali dopo aver visto il loro consenso scivolare ancora verso il basso. E con il centroalle prese a sua volta con una resa dei conti soltanto rimandata tra i due leader Giorgiae Matteoè stato indicato da molti come uno dei principali sconfitti della tornata del 20-21 settembre. Non solo per i risultati ottenuti, con l’impresa tentata in Toscana risoltassi in un nulla di fatto per la sua candidata Susanna Ceccardi, ma ...

lguadagnucci : Uno di destra, uno di sinistra, in fondo non c'è da stupirsi - Lite Bonaccini- Barca sul reddito di cittadinanza:… - odd_ark : @tiosolfato_ Credo che oramai tutto quello che succede, ogni scenata, ogni problema sociale, ogni lite faccia comod… - nessunoindietro : RT @aguari68: Ma Bonaccini di sinistra cosa ha, la sinistra chiede il voto utile ma ormai non si distingue più dalla destra....Lite Bonacci… - aguari68 : Ma Bonaccini di sinistra cosa ha, la sinistra chiede il voto utile ma ormai non si distingue più dalla destra....Li… - MarcoMinelliTwi : RT @101AnagrammiZen: *IL FONDO DEL BARILE* La peggiore destra di sempre —? Sparge lite, esprime degrado (FJC & Jpp69) #laPeggiore_DESTRA_d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite destra Avezzano, lite per futili motivi: marito e moglie si feriscono con schegge di vetro Il Capoluogo Arboscello su Vaccarezza e Toti: “La lite del centrodestra sulle poltrone non è un bello spettacolo”

Liguria. “Litigare per le poltrone di assessore ad una settimana dal voto non è un bello spettacolo. Soprattutto se si ammette – per lo meno è ora un fatto ammesso anche dal centro destra con la lite ...

Lite a colpi di coltello davanti alla gelateria: arrestato il feritore

CASTIGLIONE. La lite è scoppiata davanti a una gelateria, a Castiglione delle Stiviere, in via Cesare Battisti, poco prima delle 15 di una domenica assolata. Non si sa cos’abbia innescato la discussio ...

Liguria. “Litigare per le poltrone di assessore ad una settimana dal voto non è un bello spettacolo. Soprattutto se si ammette – per lo meno è ora un fatto ammesso anche dal centro destra con la lite ...CASTIGLIONE. La lite è scoppiata davanti a una gelateria, a Castiglione delle Stiviere, in via Cesare Battisti, poco prima delle 15 di una domenica assolata. Non si sa cos’abbia innescato la discussio ...