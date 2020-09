Le ossa rotte di Salvini in Toscana e Veneto | il declino del leader leghista

Leggi su tpi

(Di martedì 22 settembre 2020) Bacioni,. Ilcontinua il suo filotto di sconfitte che rivende come vittorie e esce con ledalle elezioni regionali. Torniamo indietro di qualche ora: Matteonon riesce a non smargiassare e per mesi continua a urlacciare dappertutto che queste elezioni sarebbero state quelle che avrebbero “mandato a casa Conte e il suo governo” e che avrebbero dimostrato che la gente non ne poteva più del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Rendere delle elezioni regionali come cartina di tornasole del quadro nazionale è sempre un rischio ma ilha questa grande, invidiabile caratteristica: le sbaglia tutte. Così nonostante i suoi soliti messaggi che solleticano i soliti ...