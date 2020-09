L'arbitro De Santis ucciso a coltellate in casa con la fidanzata: caccia all'uomo (Di martedì 22 settembre 2020) Daniele De Santis, 33 anni, arbitro di calcio di serie C, e la sua fidanzata, Eleonora Manta, 29 anni, sono stati uccisi a coltellate Lecce. I corpi senza vita dei due sono stati trovati dai carabinieri e dai soccorritori del 118 in un appartamento di Via Montello, a pochi passi dalla stazione ferroviaria del capoluogo salentino. Per il duplice omicidio gli investigatori sono alla ricerca di una persona che sarebbe stata notata allontanarsi dall’edificio. Il delitto sembrerebbe essere il tragico epilogo di una lite finita nel sangue per motivi, al momento, ignoti. Potrebbe esserci un movente passionale.I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto con l’aiuto di alcuni testimoni che, allarmati per i rumori provenienti dalle scale, dovuti al trambusto, hanno lanciato per primi l’allarme.Secondo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Daniele De, 33 anni,di calcio di serie C, e la sua, Eleonora Manta, 29 anni, sono stati uccisi aLecce. I corpi senza vita dei due sono stati trovati dai carabinieri e dai soccorritori del 118 in un appartamento di Via Montello, a pochi passi dalla stazione ferroviaria del capoluogo salentino. Per il duplice omicidio gli investigatori sono alla ricerca di una persona che sarebbe stata notata allontanarsi dall’edificio. Il delitto sembrerebbe essere il tragico epilogo di una lite finita nel sangue per motivi, al momento, ignoti. Potrebbe esserci un movente passionale.I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto con l’aiuto di alcuni testimoni che, allarmati per i rumori provenienti dalle scale, dovuti al trambusto, hanno lanciato per primi l’allarme.Secondo ...

