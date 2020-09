Lammers, la prima intervista con l’Atalanta: “Contento di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare” (Di martedì 22 settembre 2020) Prime parole da giocatore dell’Atalanta per Sam Lammers, che ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto il nuovo numero 7: “Le mie impressioni sono molto buone, sono felice di essere qui, finalmente. Ho visto il centro sportivo e sono tutti gentili con me. Ho pranzato con la squadra, quindi ho incontrato i miei compagni. Non vedo l’ora di iniziare. Seguo l’Atalanta da tanto tempo, hanno fatto bene, specialmente negli ultimi due anni. Ovviamente li ho seguiti l’anno scorso in Champions League. Hanno fatto davvero bene, sfortunatamente non sono riusciti a proseguire. È un onore per me essere qui e far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di creare dei bei ricordi. Sono un attaccante, quindi mi piace ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Prime parole da giocatore dell’Atalanta per Sam, che ha rilasciato un’ai canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto il nuovo numero 7: “Le mie impressioni sono molto buone, sono felice diqui, finalmente. Ho visto il centro sportivo e sono tutti gentili con me. Ho pranzato con la squadra, quindi ho incontrato i miei compagni. Nonl’ora di iniziare. Seguo l’Atalanta da tanto tempo, hanno fatto bene, specialmente negli ultimi due anni. Ovviamente li ho seguiti l’anno scorso in Champions League. Hanno fatto davvero bene, sfortunatamente non sono riusciti a proseguire. È un onore per mequi e far parte di questa squadra. Nonl’ora di creare dei bei ricordi. Sono un attaccante, quindi mi piace ...

