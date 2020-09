Israele | Abramovich finanzia la ' giudeizzazione' di Gerusalemme Est

globalistIT : - Valeria93113820 : @rubio_chef @ChelseaFC Non c'è da stupirsi, è immigrato in Israele... -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Abramovich

L'Espresso

Ha una fortuna stimata tra i 12 e i 13 miliardi di dollari e negli ultimi anni ha acquistato diverse proprietà di lusso in Israele. Nonostante i suoi interessi commerciali globali, Abramovich è ...Roman Abramovich Roman Abramovich è conosciuto in tutto il mondo del calcio come proprietario del Chelsea, uno dei club più prestigiosi della Premier League inglese. È un oligarca russo, finanziere e ...