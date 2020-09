INPS, faro Corte Conti su sostenibilità Quota 100 (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – faro della Corte dei Conti sulla sostenibilità di Quota 100 per i Conti INPS ed un appunto sulla lentezza dell’iter di smobilizzo del patrimonio immobiliare. E’ quanto emerge della Relazione della magistratura contabile sull’attività di controllo della gestione finanziaria dell’Istituto per l’esercizio 2018. I giudici, se da un lato rilevano la relativa stabilità del quadro normativo 2018, dall’altro tengono conto delle principali novità introdotte nel 2019, in particolare la cosiddetta Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. E proprio sull’anticipo pensionistico emergono dei rilievi della Corte, che chiede di verificare la sostenibilità finanziaria della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) –delladeisulla sostenibilità di100 per ied un appunto sulla lentezza dell’iter di smobilizzo del patrimonio immobiliare. E’ quanto emerge della Relazione della magistratura contabile sull’attività di controllo della gestione finanziaria dell’Istituto per l’esercizio 2018. I giudici, se da un lato rilevano la relativa stabilità del quadro normativo 2018, dall’altro tengono conto delle principali novità introdotte nel 2019, in particolare la cosiddetta100 ed il Reddito di cittadinanza. E proprio sull’anticipo pensionistico emergono dei rilievi della, che chiede di verificare la sostenibilità finanziaria della ...

scartrozzi : @giagnoni_luca ... che è quello che farò: ciò che vorrei fosse chiaro, è che ritengo di 'riprendere' i miei investi… - mau13_mau : @GiorgiaMeloni Qualcuno legga l'articolo del sole24ore e dice se scrive ciò che sostiene #meloni Per me la sua è un… - el_marrano : @FbGps_ @MeryBri @INPS_it Me ne farò volentierissimo una ragione ???? -

Ultime Notizie dalla rete : INPS faro INPS, faro Corte Conti su sostenibilità Quota 100 Il Messaggero INPS, faro Corte Conti su sostenibilità Quota 100

(Teleborsa) - Faro della Corte dei conti sulla sostenibilità di Quota 100 per i conti INPS ed un appunto sulla lentezza dell'iter di smobilizzo del patrimonio immobiliare. E' quanto emerge della Relaz ...

Consegnata al Comune di Terracina la nuova struttura del Calcatore

Terracina – È stato consegnato ieri mattina dal Consorzio Calcatore Domani al Comune di Terracina il nuovo immobile realizzato nel quartiere Calcatore destinato ad ospitare una consistente parte degli ...

(Teleborsa) - Faro della Corte dei conti sulla sostenibilità di Quota 100 per i conti INPS ed un appunto sulla lentezza dell'iter di smobilizzo del patrimonio immobiliare. E' quanto emerge della Relaz ...Terracina – È stato consegnato ieri mattina dal Consorzio Calcatore Domani al Comune di Terracina il nuovo immobile realizzato nel quartiere Calcatore destinato ad ospitare una consistente parte degli ...