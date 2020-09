Il Miglio Verde (Di martedì 22 settembre 2020) Come nel famoso film di Frank Darabont, “”, ancora oggi nel mondo sono migliaia le pene capitali emesse ogni anno. In Italia, i padri Costituenti decisero nel 1948 di abolire definitivamente la pena di morte in tempo di pace. Rimase esplicitamente prevista fino al 1994 solo nel Codice penale militare di guerra. Vi sono nel mondo, tuttavia, ancora 58 stati che continuano ad applicarla. In un rapporto di Amnesty International del 2019, 5 sono i paesi che condannano a morte più persone ogni anno. Al quinto posto, nel 2019, troviamo l’Egitto con almeno 32 pene capitali emesse ed al quarto posto l’Iraq con almeno 100. Sul podio Arabia Saudita ed Iran, rispettivamente al terzo ed al secondo posto con 184 e 251 pene capitali emesse. La “medaglia d’oro”, però, va alla dittatura cinese. Amnesty International dichiara di non essere ... Leggi su bufale (Di martedì 22 settembre 2020) Come nel famoso film di Frank Darabont, “”, ancora oggi nel mondo sono migliaia le pene capitali emesse ogni anno. In Italia, i padri Costituenti decisero nel 1948 di abolire definitivamente la pena di morte in tempo di pace. Rimase esplicitamente prevista fino al 1994 solo nel Codice penale militare di guerra. Vi sono nel mondo, tuttavia, ancora 58 stati che continuano ad applicarla. In un rapporto di Amnesty International del 2019, 5 sono i paesi che condannano a morte più persone ogni anno. Al quinto posto, nel 2019, troviamo l’Egitto con almeno 32 pene capitali emesse ed al quarto posto l’Iraq con almeno 100. Sul podio Arabia Saudita ed Iran, rispettivamente al terzo ed al secondo posto con 184 e 251 pene capitali emesse. La “medaglia d’oro”, però, va alla dittatura cinese. Amnesty International dichiara di non essere ...

Oltretutto, l’opera di King è sempre in continua evoluzione: lo Zio pare che smetta di scrivere solo il giorno del suo compleanno… Il Miglio Verde è un romanzo scritto da King e pubblicato nel 1996, ...

Conferenza stampa: Raccogliamo miglia verdi 2020/2021

Il progetto si pone l’obiettivo di portare i temi del cambiamento climatico e delle necessarie riduzioni delle emissioni di anidride carbonica nelle scuole e nelle famiglie, attraverso un viaggio-gioc ...

Conferenza stampa: Raccogliamo miglia verdi 2020/2021

Il progetto si pone l'obiettivo di portare i temi del cambiamento climatico e delle necessarie riduzioni delle emissioni di anidride carbonica nelle scuole e nelle famiglie, attraverso un viaggio-gioc ...