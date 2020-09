GF Vip | confessioni notturne shock tra Adua e Massimiliano

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 22 settembre 2020)- GFVIP Sembrerebbe esserci molto di più di una semplice rottura per incomprensioni caratteriali nel rapporto traDel Vesco eMorra, attualmente reclusi nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della notte, i due concorrenti si sono infatti lasciati andare a dalle dichiarazioni davverosul loro passato, facendo riferimento ad un periodo in cui entrambi sono stati ’soggiogati’ da una persona cattiva che li ha convinti a staccarsi da ogni tipo di affetto, motivo per il quale hanno dovuto affrontare poi un percorso di psicanalisi. Un discorso, confuso e criptato, che ha innescato la reazione degli utenti sui social, che si sono appunto chiesti se gli attori facessero parte, in qualche maniera, di una specie di setta. Il sibillino discorso ...