Galli: «Con questi numeri in Italia e all'estero ora serve cautela, non possiamo stare tranquilli». Lopalco eletto? «Gli auguro buon lavoro» (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreNon abbassare la guardia. La situazione in Italia «non permette di stare tranquilli», spiega all'Adnkronos Salute Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco-Università degli studi di Milano secondo cui non avremo comunque «un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile». Gli ultimi dati forniti dalla Protezione civile non sono confortanti: ieri, 21 settembre, +1.350 casi di Coronavirus in tutta Italia, in calo rispetto a quelli del giorno precedente, ma con 28mila tamponi in meno. Da 83mila a 55mila tamponi. Attenzione alle scuole e agli arrivi dall'estero «Con questi numeri la cautela ...

