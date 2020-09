Fausto Leali squalificato dal GFVip, interviene la Contessa De Blanck: “Perdonatelo” (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali squalificato dal GFVip dopo le uscite infelici con Enock, con il quale aveva utilizzato la parola neg*o. L’artista bresciano era già al televoto con Massimiliano Morra, che è stato annullato proprio in vista della sua eliminazione che è arrivata implacabile nonostante l’intervento della Contessa De Blanck che aveva chiesto di rivedere la decisione del Grande Fratello. Finisce, quindi, nel peggiore dei modi l’esperienza di Fausto Leali al GFVip, che era già finito al centro dell’attenzione per le considerazioni sull’operato di Benito Mussolini, che – a suo dire – avrebbe fatto anche qualcosa di buono per l’Italia e per gli italiani. Scampata la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020)daldopo le uscite infelici con Enock, con il quale aveva utilizzato la parola neg*o. L’artista bresciano era già al televoto con Massimiliano Morra, che è stato annullato proprio in vista della sua eliminazione che è arrivata implacabile nonostante l’intervento dellaDeche aveva chiesto di rivedere la decisione del Grande Fratello. Finisce, quindi, nel peggiore dei modi l’esperienza dial, che era già finito al centro dell’attenzione per le considerazioni sull’operato di Benito Mussolini, che – a suo dire – avrebbe fatto anche qualcosa di buono per l’Italia e per gli italiani. Scampata la ...

