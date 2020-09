Elezioni comunali, le prime proiezioni: Brugnaro in vantaggio a Venezia, testa a testa a Reggio Calabria (Di martedì 22 settembre 2020) È iniziato alle 9 di oggi, 22 settembre, lo spoglio delle Elezioni comunali. Complessivamente, si è votato in 958 Comuni, tra cui 15 capoluoghi di provincia. Tra i più importanti ci sono Venezia, Mantova, Arezzo, Crotone, Reggio Calabria, Matera. Al voto anche Trento e Bolzano. Stando alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, a Venezia Luigi Brugnaro del centrodestra è al 51,3%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra al 28,9%, Sara Visman (M5S) è al 5,1%. Sfida sul filo di lana a Reggio Calabria tra il primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà di centrosinistra (35,8%) e il candidato del centrodestra Nico Minicuci (34,8%). Equilibrio anche a Bolzano: ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) È iniziato alle 9 di oggi, 22 settembre, lo spoglio delle. Complessivamente, si è votato in 958 Comuni, tra cui 15 capoluoghi di provincia. Tra i più importanti ci sono, Mantova, Arezzo, Crotone,, Matera. Al voto anche Trento e Bolzano. Stando alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, aLuigidel centrodestra è al 51,3%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra al 28,9%, Sara Visman (M5S) è al 5,1%. Sfida sul filo di lana atra il primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà di centrosinistra (35,8%) e il candidato del centrodestra Nico Minicuci (34,8%). Equilibrio anche a Bolzano: ...

