Covid-19, ultime notizie – Oms: «Record di contagi ma decessi in calo». Israele, 4 mila casi in 24 ore. Italia, Sileri sui test salivari: «Auspico l'entrata in vigore per fine mese»

Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: 232 (ieri 222). 17 decessi. calo dei positivi ma con circa 30 mila tamponi in meno: +1350 (ieri +1587) – Il bollettino della Protezione Civile 21 settembre

Coronavirus in Lombardia, netto calo dei nuovi positivi ma con quasi 5mila tamponi in meno. Diminuiscono i decessi: +1 (ieri +5) 21 settembre

September 21, 2020

Per saperne di più: 
Coronavirus (Covid-19): la normativa
Ministero della salute: Covid-19 in Italia
Covid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento
Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19
Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia

