Cortesie per gli ospiti: Viola e Alessandra vs Giulia e Federica (Di martedì 22 settembre 2020) Lunedì 21 settembre 2020 è andata in onda la 36esima puntata della dodicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Viola e Alessandra vs Giulia e Federica La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Viola e Alessandra contro Giulia e Federica. Una sfida che vede due coppie di amiche con un menu venezuelano contro uno vegetariano. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Giulia e Federica con il punteggio di 19,5-19. Cortesie per gli ospiti – ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 22 settembre 2020) Lunedì 21 settembre 2020 è andata in onda la 36esima puntata della dodicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro. Una sfida che vede due coppie di amiche con un menu venezuelano contro uno vegetariano. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 19,5-19.per gli– ...

athousandpiece : Ogni giorno a pranzo guardo cortesie per gli ospiti ma se mi chiedeste aiuto per apparecchiare un tavolo non saprei cosa dirvi - baldwvin : NO VABBE STO GUARDANDO CORTESIE PER GLI OSPITI E HANNO MESSO UNA CANZONE DI BAD GYAL MUOIO - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Csaba, l'integerrima maestra di galateo; Roberto, lo chef severo con la faccia da bravo ragazzo; Diego, l'architetto intr… - APmagazineit : Csaba, l'integerrima maestra di galateo; Roberto, lo chef severo con la faccia da bravo ragazzo; Diego, l'architett… - ALESSANDROVOLT8 : @Alyenante Cortesie per gli ospiti. -