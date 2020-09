Coppa Italia, al via il primo turno eliminatorio: ecco tutte le designazioni arbitrali (Di martedì 22 settembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021 in programma il mercoledì 23 settembre 2020.PONTEDERA – AREZZO h. 17.00 a PiancastagnaioPATERNABOTTEGONI – RASPOLLINIIV: RICCICARRARESE – AMBROSIANA h. 17.00VOLPICOSTANZO – SCATRAGLIIV: FIEROCATANIA – N. NOTARESCO h. 19.00SANTOROLOCICERO – LOMBARDOIV: PIRROTTAMONOPOLI – MODENA h. 20.00PEZZUTODI VUOLO – PAGNOTTAIV: DE SANTISALESSANDRIA – SAMBENEDETTESE h. 20.00MAGGIONISCHIRRU – MIELEIV: GIORDANORENATE – AVELLINO h. 18.00GARIGLIOTARDINO – LOMBARDIIV: COLOMBONOVARA – GELBISON VL h. 16.30SOZZAIMPERIALE – ROSSI C.IV: SCARPAPIACENZA – TERAMO h. ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per ildella2020-2021 in programma il mercoledì 23 settembre 2020.PONTEDERA – AREZZO h. 17.00 a PiancastagnaioPATERNABOTTEGONI – RASPOLLINIIV: RICCICARRARESE – AMBROSIANA h. 17.00VOLPICOSTANZO – SCATRAGLIIV: FIEROCATANIA – N. NOTARESCO h. 19.00SANTOROLOCICERO – LOMBARDOIV: PIRROTTAMONOPOLI – MODENA h. 20.00PEZZUTODI VUOLO – PAGNOTTAIV: DE SANTISALESSANDRIA – SAMBENEDETTESE h. 20.00MAGGIONISCHIRRU – MIELEIV: GIORDANORENATE – AVELLINO h. 18.00GARIGLIOTARDINO – LOMBARDIIV: COLOMBONOVARA – GELBISON VL h. 16.30SOZZAIMPERIALE – ROSSI C.IV: SCARPAPIACENZA – TERAMO h. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia in tv e streaming sulla Rai. Ma le partite di primo turno... Stadionews.it Coppa Italia, il Palermo Calcio A5 batte 3-1 il Club P5 e accede alle Final Eight

Seconda vittoria consecutiva in Coppa Italia per il Palermo Calcio A5 che, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, si impone 3-1 nel derby contro il Club P5. Vittoria di fondamentale ...

Volley, Chicco Blengini e il doppio incarico: CT dell’Italia e allenatore di Piacenza nell’anno olimpico? Ballottaggio con Bernardi

Il tre volte Campione del Mondo, primo italiano a entrare nella Hall of Fame internazionale, ha pagato a caro prezzo le due sconfitte raccolte nella fase a gironi della Coppa Italia con tanto di ...

Seconda vittoria consecutiva in Coppa Italia per il Palermo Calcio A5 che, tra le mura amiche del "Tocha Stadium", si impone 3-1 nel derby contro il Club P5. Vittoria di fondamentale ...