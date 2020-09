Comunali | Telese | operazioni a rilento | parte meglio Caporaso

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una delle sfide più sentite in assoluto qui nel Sannio. ATerme, Giovannie Nicola Di Santo si contendono la fascia tricolore dopo la gestione Carofano. Lo spoglio è cominciato da poco e le prime cento schede scrutinate segnalano un vantaggio di(71) su Di Santo (41). Presto, evidentemente, per trarre indicazioni. Ma il match entra nel vivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Diritto al voto, ma incompleto. E' vero che la pandemia da coronavirus ha costretto le democrazie a snaturarsi e a mettere tra due grosse parentesi diritti inalienabili. Ma pochi si aspettavano di ...