Cinema in lutto | addio al grande attore Tutta l’Italia lo ricorderà per quell’indimenticabile ruolo

(Di martedì 22 settembre 2020) L’Michael Lonsdale, noto per i suoi ruoli di Hugo Drax, il cattivo principale nell’11° film di James Bond, Moonraker – Operazione spazio James Bond, così come Il nome della rosa, è scomparso all’età di 89 anni. È morto lunedì pomeriggio nella sua casa di Parigi e la notizia è stata confermata dall’agente Olivier Loiseau all’AFP. L’Obs ha dato per primo la notizia della sua morte. Lonsdale era noto per innumerevoli ruoli,via uno dei suoi più famosi è stato quello del cattivo nazista Sir Hugo Drax nel film di Bond del 1979 Moonraker – Operazione spazio James Bond. Lonsdale era nato nel 1931, sua madre era franco-irlandese e suo padre era un ufficiale dell’esercito britannico. Lonsdale, che era bilingue, passò con la sua ...