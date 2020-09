Chemioterapia | capelli e protesi capillare | molto più di una parrucca

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 settembre 2020) Questa è la storia di una giovane donna. Di una brutta malattia e di come si può imparare a lottare vedendosi più “belle”. Perché anche la bellezza può servire, quando sei in difficoltà. È la storia di Francesca Barbieri, 35 anni, travel blogger tra le più famose in Italia, abituata a condividere le sue mille avventure in tutto il mondo coi suoi tanti follower sul profilo IG Fraintesa. L’avventura più impegnativa, che l’ha portata al centro di sé stessa, lei però la sta ancora vivendo. Affrontando i mesi di chemio e radioterapia continuando a viaggiare – per quanto ha potuto – e a fare la sua vita: col sorriso dolce, la mente fresca e piena di speranza. E coilunghi, acconciati con trecce, fasce o turbanti, o lasciati ad asciugare al ...