Cassazione, via libera al gioco delle tre carte: pallinari 'assolti' se la partita è improvvisata (Di martedì 22 settembre 2020) Il gioco delle tre carte è lecito se improvvisato con un banchetto e due 'compari' che fingono di vincere alle 'tre campanelle' . Lo ha stabilito la Cassazione, spiegando che la condotta occasionale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) Iltre; lecito se improvvisato con un banchetto e due 'compari' che fingono di vincere alle 'tre campanelle' . Lo ha stabilito la, spiegando che la condotta occasionale ...

