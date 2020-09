Autonomia: Zaia, 'Roma non può non tener conto del voto Veneto, percorso tracciato'(2) (Di martedì 22 settembre 2020) (Adnkronos) - "Questo governo ha la possibilità di scrivere una pagina di storia, dopodiché se sono discoli e non si rendono conto la storia ne prenderà atto e qualcun altro la scriverà, nessuno governa all'infinito", afferma ancora Zaia. E ancora: "La partita dell'Autonomia riguarda trasversalmente la politica. Se è pur vero che non siamo maggioritari in parlamento, avranno il coraggio di castrare i veneti e l'Emilia Romagna?". Dire no all'Autonomia in Veneto "vuol dire escludere ogni rapporto con il Veneto, non con il Veneto della politica, il popolo Veneto, che è grave. Quando votano per oltre il 75% significa che tu li devi ascoltare". Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) (Adnkronos) - "Questo governo ha la possibilità di scrivere una pagina di storia, dopodiché se sono discoli e non si rendonola storia ne prenderà atto e qualcun altro la scriverà, nessuno governa all'infinito", afferma ancora. E ancora: "La partita dell'riguarda trasversalmente la politica. Se è pur vero che non siamo maggioritari in parlamento, avranno il coraggio di castrare i veneti e l'Emiliagna?". Dire no all'in"vuol dire escludere ogni rapporto con il, non con ildella politica, il popolo, che è grave. Quando votano per oltre il 75% significa che tu li devi ascoltare".

