Alessandro Gassman invoca gli stessi diritti di Suarez anche per chi nasce o lavora in Italia (Di martedì 22 settembre 2020) La notizia che Luis Suarez, secondo le intercettazioni e le indagini, avrebbe ottenuto la certificazione di B1 in Italiano solo per ottenere la cittadinanza e non perdere l'ingaggio milionario con la Juventus sta smuovendo gli animi di tante persone. Uno dei primi volti noti a parlarne è stato Alessandro Gassman, il quale già qualche giorno fa in un tweet aveva espresso «un leggero senso di schifo» nei confronti di quelli che sottolineano come purtroppo Suarez non possa ottenere il passaporto pensando ai figli degli stranieri che in Italia ci nascono ma non possono essere Italiani. Gassman su Suarez ha le idee molto chiare.

